De Laurentiis furibondo con Gravina al telefono dopo Atalanta-Napoli Corsport

Il presidente De Laurentiis ha chiamato Gravina subito dopo la partita Atalanta-Napoli, arrabbiato per le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato.

Che il presidente De Laurentiis avesse chiamato Gravina subito dopo il disastro di Atalanta- Napoli, era già stato appurato, ma non si conoscevano i toni. Il Corriere dello Sport di oggi racconta come il numero uno del Napoli fosse piuttosto adirato con il presidente della Figc per i disastri dell'arbitro Daniele Chiffi in Atalanta-Napoli: De Laurentiis chiama Gravina dopo il disastro di Chiffi. "Furioso ma estremamente lucido del ds Manna subito dopo la partita. La voce del Napoli in diretta televisiva è la sua, mentre al telefono, in separata sede, si fa sentire il presidente De Laurentiis con il presidente della federcalcio Gravina.