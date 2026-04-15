A cento anni dall’impresa del Norge l’Italia riscopre Nobile e guarda all’Artico

A un secolo dal volo del dirigibile Norge, l’Italia ha celebrato l’evento con una cerimonia ufficiale a Roma, organizzata dall’Aeronautica militare. L’occasione ha riunito rappresentanti istituzionali e storici per ricordare l’impresa di Umberto Nobile. L’evento ha anche posto l’attenzione sulla presenza italiana nelle regioni polari e sul ruolo crescente dell’Artico come area di interesse strategico.

A cento anni dal volo del Norge, l’impresa di Umberto Nobile è tornata a Roma in un’iniziativa promossa dall’Aeronautica militare come punto di partenza per una riflessione che ha tenuto insieme memoria storica, presenza italiana nei teatri polari e nuovo peso strategico dell’Artico. L’appuntamento, moderato anche da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress, ha riportato l’attenzione su una regione sempre meno marginale nelle agende politiche, scientifiche e di sicurezza. La lezione di Nobile. Il riferimento al volo del 1926 non è rimasto confinato alla celebrazione. Il centenario è servito a rileggere l’impresa di Nobile come uno snodo della storia aeronautica italiana e, insieme, come un precedente che continua a parlare al presente.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A cento anni dall’impresa del Norge l’Italia riscopre Nobile e guarda all’Artico Notizie correlate Cento anni fa il 'Norge' di Nobile sorvolò il Polo Nord per la prima voltaAGI - A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l'Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione... Nobile e il Norge: Roma celebra il centenario con la tecnologiaRoma ospita una serie di eventi commemorativi per celebrare il centenario del sorvolo del Polo Nord compiuto dal Generale Umberto Nobile con il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A cento anni dall'impresa del Norge 1926-2026; Norge, Cento anni fa partiva da Roma il dirigibile di Umberto Nobile che conquistò il Polo Nord; 100 anni dalla spedizione del Norge, il primo aereo a sorvolare il Polo Nord; RAI STORIA * A CENTO ANNI DALL'IMPRESA DEL NORGE 1926-2026 - 10/04(16.45) : IL NORGE SORVOLÒ L'ARTICO, IL DOCUMENTARIO RICORDA L'IMPRESA CENTENARIA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). 100 anni dalla spedizione del Norge, il primo aereo a sorvolare il Polo NordIl 10 aprile 1926 l’aeronave N-1 partì da Ciampino per attraversare Europa e Mar Glaciale Artico, fino ad arrivare, dopo ben 13mila km, alle Isole Svalbard, per compiere il primo sorvolo del Polo Nord ... globalist.it Cento anni fa partiva da Roma il dirigibile di Umberto Nobile che conquistò il Polo NordLeggi su Sky TG24 l'articolo Cento anni fa partiva da Roma il dirigibile di Umberto Nobile che conquistò il Polo Nord ... tg24.sky.it Le immagini del dirigibile Norge e quelle di Barracco in Alaska ridisegnano il racconto del Nord: dal mito dell’impresa alla responsabilità verso gli ecosistemi fragili. Ce ne parla Daniele Moretti su #SkyInsider - facebook.com facebook Le immagini del dirigibile Norge e quelle di Barracco in Alaska ridisegnano il racconto del Nord: dal mito dell’impresa alla responsabilità verso gli ecosistemi fragili. Ce ne parla @morettidaniele su #SkyInsider x.com