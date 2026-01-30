Tenta il suicidio durante diretta Rai | uomo prova a buttarsi dal ponte agenti lo fermano

Durante una diretta del TGR Rai, un uomo ha tentato di suicidarsi gettandosi da un ponte in zona Ostiense a Roma. La polizia locale è intervenuta in tempo e lo ha fermato, evitando il peggio. La scena è stata ripresa dalle telecamere della troupe, che hanno assistito e documentato il momento del salvataggio.

Il tentativo di suicidio è andato in scena su un ponte in zona Ostiense a Roma. A riprendere il salvataggio da parte della polizia locale, una troupe del TGR Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roma Ostiense Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale Questa mattina a Roma, un uomo ha tentato di togliersi la vita dal ponte Spizzichino, vicino agli ex Mercati generali. Tenta il suicidio mentre è in corso una diretta Rai: 38enne salvato dalla polizia locale sul ponte Spizzichino Durante una diretta Rai, un uomo di 38 anni ha tentato di suicidarsi gettandosi dal ponte Spizzichino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Ostiense Argomenti discussi: Tenta il suicidio durante un controllo, salvato dai carabinieri; Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale; Morto il detenuto che aveva tentato il suicidio a Sollicciano; AGGIORNATA - Detenuto tenta suicidio a Sollicciano: è in condizioni gravissime. Tenta il suicidio buttandosi dal ponte durante un diretta Rai: uomo di 38anni salvato dalla polizia localeMentre una giornalista raccontava in diretta, nel telegiornale regionale Rai, le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali di via Ostiense, questa mattina un ... corriereadriatico.it Ostiense, tenta suicidio durante diretta Rai: 38enne salvato dagli agenti della polizia localeMentre una giornalista raccontava le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali, l'uomo ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino con l'intento di lanciarsi nel vuoto ... roma.corriere.it Firenze, tentato suicidio a Sollicciano: detenuto di 29 anni in condizioni disperate - facebook.com facebook Rimini, 25enne tenta il suicidio, salvata dalla polizia ferroviaria x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.