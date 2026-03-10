Choc a Campo Parignano Morto nel bagno chimico

Un uomo di 64 anni di Ascoli è stato trovato morto ieri mattina in un bagno chimico situato in un cantiere edile di via Montenero, nel quartiere di Campo Parignano. L’intera scena è stata scoperta poco dopo l’alba, senza che siano ancora note le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i primi accertamenti.

Un uomo di 64 anni di Ascoli è stato trovato morto nelle prime ore della mattinata di ieri in un bagno chimico in un cantiere edile in via Montenero ad Ascoli, nel quartiere di Campo Parignano. L'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma per averne certezza occorreranno ulteriori accertamenti medico legali che la Procura si appresta a disporre all'esito dell'informativa degli agenti della Questura che stanno indagando su quanto accaduto. Non ci sono segni di violenza sul corpo e questo porta ad escludere l'eventualità che l'ascolano possa essere rimasto vittima di un'aggressione. A fare pensare ad un'ipotesi suicida c'è il fatto che l'uomo avrebbe lasciato una lettera ai familiari prima di far perdere le proprie tracce sabato scorso.