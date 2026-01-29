A Monteforte d’Alpone il 76° Carnevalon De L’Alpon

Da domani a domenica, Monteforte d’Alpone si anima con il 76° “Carnevalon De L’Alpon”. La tradizione torna dopo due anni di stop e porta in paese sfilate di carri, maschere e tanta allegria. Migliaia di persone da tutto il Veneto arrivano per godersi questa festa, che da quasi ottant’anni mette in scena satira, colore e divertimento. La città si prepara a vivere giorni intensi di festa e creatività, con eventi e momenti di socializzazione che attirano grandi e piccini.

Dal 12 al 17 febbraio 2026 torna il Carnevalon de l'Alpon, storico carnevale che da quasi ottant'anni richiama migliaia di visitatori da tutto il Veneto e trasforma Monteforte d'Alpone (Verona) nella capitale della satira, della creatività e della convivialità. Celebre per i suoi grandi carri.

