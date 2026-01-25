Una Lazio con poche idee non punge contro il Lecce | al Via del Mare finisce 0-0

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a trovare la vittoria nella trasferta di Lecce, conclusasi con uno 0-0. Dopo le recenti difficoltà e le polemiche interne, la squadra fatica a proporre un gioco incisivo, lasciando aperta la questione delle cause di questa fase complicata. Un punto che, pur mantenendo il risultato, non risolve le criticità emerse nelle ultime uscite.

Continua il periodo complicato della Lazio di Maurizio Sarri che, dopo il tonfo di lunedì contro il Como e le tante voci che parlano di dissapori nello spogliatoio riesce a portare a casa solo un pareggio dalla trasferta in quel di Lecce. Alla fine di una partita molto equilibrata e davvero avara di emozioni a recriminare qualcosa è l’undici di Di Francesco, più concreto e pericoloso rispetto ai biancocelesti. Se la Lazio è stata priva di idee e troppo pasticciona per minacciare in alcun modo la porta difesa da Falcone, Provedel deve ritenersi fortunato del clean sheet, considerato come la cannonata di Ramadani si sia stampata sulla traversa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Poche emozioni e nessun gol, finisce 0-0 fra Lecce e Lazio

Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente

