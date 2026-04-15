A 16 anni, Sofia affronta le sfide di un disturbo specifico dell’apprendimento e si dedica con passione all’equitazione. Nonostante le difficoltà, ha raggiunto risultati notevoli nel settore e si impegna per dimostrare che la diversità può rappresentare una risorsa. La sua storia sottolinea come le persone con DSA possano coltivare passioni e competenze, senza rinunciare ai propri obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Essere DSA, ovvero avere un disturbo specifico dell’apprendimento, non significa rinunciare ai propri sogni né tantomeno mettere in discussione la propria intelligenza. Lo dimostra la storia di Sofia Vetrone, 16enne di Cautano, che ha saputo trasformare quella che spesso viene percepita come una difficoltà in una risorsa concreta, trovando nell’equitazione il suo linguaggio naturale. Consapevole del proprio percorso e delle sfide legate a una diversa modalità di apprendimento, Sofia ha sviluppato una spiccata intelligenza convergente, esprimendo una vera e propria genialità in un ambito dove contano abilità come la coordinazione, la percezione dello spazio e la sintonia con l’animale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A 16 anni e con DSA, Sofia brilla nell’equitazione: “La diversità è una forza”

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