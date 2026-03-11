Sofia Milillo muore a 10 anni Il dolore dei compagnetti di scuola | Sei la stella che brilla nel buio

Torre Annunziata piange la scomparsa di Sofia Milillo, una bambina di 10 anni che frequentava la scuola “Pascoli-Siani”. La sua morte ha suscitato grande dolore tra compagni e insegnanti, che ricordano Sofia come una presenza vivace e amata. I bambini hanno scritto messaggi e lasciato fiori nel cortile della scuola, mentre la comunità si stringe intorno ai familiari della giovane vittima.

Torre Annunziata piange Sofia Milillo, una bambina di soli 10 anni che ha lasciato un vuoto incolmabile nel plesso scolastico "Pascoli-Siani". Arrivata in Campania con il suo bagaglio di radici siciliane e una vitalità contagiosa, Sofia aveva conquistato chiunque incrociasse il suo cammino grazie a un mix unico di simpatia e dolcezza. Purtroppo, sotto quel sorriso luminoso, Sofia combatteva da tempo una battaglia silenziosa e terribile. Le sue assenze in classe erano dettate dai continui ricoveri, ma quando era presente, la sua gioia di vivere era in grado di travolgere le barriere della sofferenza, rendendola un punto di riferimento per compagni e insegnanti.