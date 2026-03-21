21 marzo | il libro che trasforma la diversità in forza

Il 21 marzo 2026 è la data scelta per celebrare la Giornata mondiale della Sindrome di Down, un momento che coinvolge persone, famiglie e associazioni di tutto il mondo. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione e del rispetto, mettendo in evidenza l’unicità di ogni individuo. La giornata si concentra sulla diffusione di informazioni e sulla promozione di iniziative dedicate alla diversità.

Sabato 21 marzo 2026 segna una data simbolica per la comunità globale: il giorno dedicato alla Sindrome di Down, scelto appositamente per richiamare la trisomia del ventunesimo cromosoma. In questo contesto, l’autrice Barbara Heart ha pubblicato un volume intitolato Quello in più, edito da Il Ciliegio, che racconta attraverso gli occhi di un fratello maggiore l’arrivo e l’accoglienza di un fratellino affetto dalla sindrome. L’iniziativa non si limita a una celebrazione formale, ma punta a trasformare la percezione della disabilità in un’opportunità di crescita comune. La giornata mira a promuovere l’inclusione sociale reale, fornendo strumenti concreti affinché le persone con questa condizione possano partecipare pienamente alla vita comunitaria senza subire esclusioni basate sulla diversità fisica o cognitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 21 marzo: il libro che trasforma la diversità in forza Articoli correlati Leggi anche: Abbracciare il nuovo anno con Sisu, la filosofia finlandese che trasforma la determinazione in forza quotidiana 21 marzo: a Isola del Gran Sasso nasce il libro su VerruaIl 21 marzo 2026 alle ore 17:30 si terrà a Isola del Gran Sasso la presentazione del volume dedicato a Pietro Verrua. OROSCOPO EVOLUTIVO: IL RISVEGLIO DELL'ANIMA TRA DATE CHIAVE E MAGIA STELLARE! Contenuti utili per approfondire 21 marzo il libro che trasforma la... Temi più discussi: Presentazione libro: Erano i tempi…; La forma del libro; Le ceneri della Repubblica, appuntamento il 21 marzo con il libro di Pino Casamassima; Russi, la storia della 100 km del Passatore in un libro. Sabato 21 marzo la presentazione di Io c’ero. Mezzo secolo di ‘Cento’ 1973-2025. Un libro per la Giornata mondiale della Sindrome di DownScopri il racconto di Barbara Heart: Quello in più, un libro che celebra la Giornata mondiale della Sindrome di Down e la gioia di avere un amico speciale ... ilfattoquotidiano.it Giornalismo, calcio, politica e società: l'incontro in Biblioteca dello SportUn pomeriggio per ricordare Gianni Mura attraverso le parole, i libri e le storie che hanno segnato il giornalismo sportivo italiano. Il 21 marzo la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, nel quartiere I ... milanotoday.it Primavera al via già dal 20 marzo: ecco perchè cambia la data facebook