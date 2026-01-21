Nido di Vespe | il rastrellamento del Quadraro in scena

Il 25 gennaio alle ore 11, al Teatro Villa Pamphilj di Roma, si terrà lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Nido di Vespe di Simona Orlando.. Dove e Quando: Teatro Villa Pamphilj, Roma; domenica 25 gennaio alle ore 11.30.. Perché: Una potente ricostruzione storica dell’Operazione Balena per commemorare la Giornata della Memoria attraverso testimonianze dirette e musica dal vivo.. Domenica 25 gennaio, il palco del Teatro Villa Pamphilj si trasforma in un luogo di riflessione profonda per accogliere Nido di Vespe, un’opera intensa scritta dalla giornalista Simona Orlando. L’evento, inserito nel programma di iniziative per la Giornata della Memoria, riporta l’attenzione su uno degli episodi più tragici e meno celebrati della resistenza romana durante l’occupazione nazista: il rastrellamento del quartiere Quadraro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

