Il 18 marzo 2026 si celebra il 82esimo anniversario dell’Insurrezione di Sansepolcro. Il Comune di Sansepolcro, insieme alla sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, organizza una commemorazione per ricordare gli eventi storici di quel giorno. La cerimonia si svolge in piazza, coinvolgendo cittadini, rappresentanti istituzionali e membri dell’associazione. L’evento si concentra sulla memoria di quegli avvenimenti e sulla partecipazione della comunità.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la sezione A.N.P.I. locale, celebra l’82° anniversario dell’Insurrezione del 19 marzo 1944, una data simbolo della storia cittadina, in cui la popolazione si sollevò spontaneamente contro il nazifascismo per affermare i valori di libertà, dignità e diritti. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra memoria e presente, sottolineando il valore della Resistenza e della guerra di Liberazione come fondamento della nostra democrazia. Ricordare quegli eventi significa infatti mantenere viva una coscienza collettiva capace di guidare anche le sfide del nostro tempo, nel segno della pace, della libertà e del rispetto dei diritti umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 82esimo anniversario dell’Insurrezione di Sansepolcro

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