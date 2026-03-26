Bilancio di Sostenibilità | se l’etica accelera il business Ecco le aziende premiate nel 2026

Nel 2026, diverse aziende sono state premiate per i loro bilanci di sostenibilità, evidenziando come pratiche ESG trasparenti possano favorire la crescita finanziaria e attrarre professionisti. La rendicontazione in questi settori non riguarda più soltanto obblighi normativi o comportamenti etici, ma si configura come un elemento che influisce direttamente sui risultati economici e sulla reputazione delle imprese.

Non è solo una questione di “buone maniere” o di obblighi normativi: la trasparenza ESG (ambiente, sociale e governance) premia i conti e attira talenti. I dati della quinta edizione del premio promosso dal Corriere-Buone Notizie e NeXt. In un’economia globale che spesso oscilla tra spinte etiche e passi indietro dettati dalle urgenze geopolitiche, l’Italia delle imprese lancia un segnale chiaro: la sostenibilità conviene. È questo il messaggio emerso con forza durante la premiazione della quinta edizione del Premio Bilancio di Sostenibilità, svoltasi nella storica Sala Buzzati a Milano. Il report 2026, curato dal partner tecnico NeXt – Nuova economia per tutti, fotografa una realtà in fermento. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Bilancio di Sostenibilità: se l’etica accelera il business. Ecco le aziende premiate nel 2026 Articoli correlati Assegnate le “5 Gocce Bibenda“. Ecco le aziende lucchesi premiateAl Rome Cavalieri di Roma si è svolta la cerimonia di assegnazione delle “5 Gocce Bibenda“, massimo riconoscimento della guida dedicata all’olio... Leggi anche: Benevento, il 25 febbraio si terrà il Sannio Top Wines 2026: le aziende premiate Aggiornamenti e notizie su Bilancio di Sostenibilità se l'etica... Temi più discussi: Bilancio di Sostenibilità, lo speciale e la premiazione delle aziende più virtuose; Presentato il primo Bilancio di Impatto del Comune di Mantova; La rendicontazione di sostenibilità volontaria può migliorare il reporting e il governo d’impresa; Target ESG: dalla strategia al report. Bilancio di Sostenibilità,lo speciale e la premiazione delle aziende più virtuoseLa quinta edizione dell'iniziativa del Corriere della Sera-Buone Notizie con la collaborazione tecnica di NeXt - Nuova Economia per tutti. La sinergia con il progetto Pact4Future ... msn.com Nuova Direttiva CSRD e bilancio di sostenibilità: 5 vantaggi per le aziende italianeLa Corporate Sustainability Reporting Directive, conosciuta come CSRD, sta cambiando le regole per migliaia di imprese in Europa ... targatocn.it Bilancio di sostenibilità, le aziende premiate: «Il rendiconto conviene». «Chi è attento ai temi ambientali, sociali e di governance - sottolinea Luca Raffaele, direttore di NeXt Nuova economia per tutti - alla fine va meglio di chi è guidato solo dal profitto». La sen - facebook.com facebook Bilancio di Sostenibilità, lo speciale e la premiazione delle aziende più virtuose @Corriere @EliSoglio @NeXteconomia x.com