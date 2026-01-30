Mafia e business | interdittiva per 11 aziende Nel mirino Agricoltura Edilizia e Ristorazione

Il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha firmato l’interdittiva antimafia per 11 aziende che lavorano sul territorio. Questi provvedimenti interessano aziende nel settore agricoltura, edilizia e ristorazione. Le autorità vogliono fermare ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo degli affari locali.

Le misure, firmate dal Prefetto Guido Aprea, riguardano sei aziende attive nel settore agricolo, una nel settore edile, una nel settore dell’intrattenimento e le restanti nel settore della ristorazione BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha firmato undici provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante aziende operanti sul territorio provinciale. Nel dettaglio, le misure riguardano sei aziende attive nel settore agricolo, una nel settore edile, una nel settore dell’intrattenimento e le restanti nel settore della ristorazione. Si tratta di settori dove il rischio di infiltrazione è più alto perché c'è maggiore circolazione di contanti o accesso a fondi pubblici.🔗 Leggi su Brindisireport.it

