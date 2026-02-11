Cosmopol rottura tra azienda e sindacato | lavoratori allo stremo tra ferie negate e disagio crescente

La situazione tra Cosmopol e i lavoratori sta peggiorando di giorno in giorno. Dopo la rottura tra azienda e sindacato, molti dipendenti si trovano a vivere condizioni difficili: ferie negate, stress e insoddisfazione crescono. La decisione della Filcams CGIL di disdire l’accordo di secondo livello firmato a marzo scorso ha fatto scoppiare una crisi aperta. I lavoratori chiedono risposte e condizioni più umane, ma finora l’azienda non ha fatto passi concreti per risolvere la situazione.

Avellino, 11 febbraio 2026 - Lo scorso 21 novembre 2025 la Filcams CGIL di Avellino e Benevento ha disdetto l'accordo di secondo livello firmato il 23 marzo con Cosmopol, istituto di vigilanza privata. Motivo: impegni non rispettati.A quasi un anno dalla firma, secondo il sindacato, quell'accordo.

