Una sentenza a Pavia ha stabilito che l’indennità per i turni deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione durante i giorni di ferie. La decisione riguarda gli operatori sanitari che lavorano in ospedale e garantisce loro una retribuzione completa anche nei periodi di riposo. La sentenza afferma che la quota di stipendio legata ai turni non può essere esclusa durante le ferie.

La quota di stipendio legata al lavoro su turni dev’essere inclusa nel calcolo della retribuzione durante i giorni di ferie, riconoscendo agli operatori sanitari una retribuzione piena anche nei periodi di riposo. L’ha stabilito il Tribunale di Pavia con una sentenza storica. La decisione, arrivata a pochi giorni da un’analoga vittoria ottenuta a Brindisi, è stata presa dopo una vertenza presentata da Fials tramite l’avvocato Mariaconcetta Milone. I magistrati, accogliendo le richieste avanzate dal sindacato, hanno condannato il Policlinico al pagamento a una lavoratrice delle differenze retributive, oltre agli interessi e agli accessori di legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sentenza storica a Pavia: "Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedale"

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