Nicolò e il passaggio di testimone a Sanremo | dall'eliminazione di Amadeus ad Amici alla premiazione di Carlo Conti

Nicolò ha appena concluso la sua esperienza a Sanremo 2026 vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano

Nicolò, fresco vincitore della sezione Nuove Proposte con "Laguna" a Sanremo 2026, chiude il suo primo cerchio nella carriera: dall'eliminazione di Amadeus ad Amici alla premiazione di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La rivincita di Nicolò Filippucci a Sarà Sanremo 2025 dopo l’eliminazione ingiusta ad Amici 24Nicolò Filippucci ha dovuto attendere per poter splendere, ha affrontato l'eliminazione in semifinale ad Amici e la rivincita con la vittoria a Sarà...

Sanremo, a comporre i bouquet c’è anche il bresciano Nicolò GiacomassiDi Orzinuovi, è stato chiamato dal presidente del Mercato dei Fiori: ogni giorno allestisce le sale stampa e compone i mazzi che vengono donati agli artisti del Festival ... giornaledibrescia.it

TESTO ‘LAGUNA’, CANZONE NICOLÒ FILIPPUCCI/ Analisi e significato (Sanremo 2026): potrebbe vincere?Nicolò Filippucci porta a Sanremo 2026 il brano dal titolo 'Laguna': scopriamo il testo e analizziamo il significato del pezzo. ilsussidiario.net

