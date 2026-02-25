30 CFU ex art 13 | Università Link attiva il nuovo ciclo per docenti già abilitati e specializzati Tutte le novità sulle classi di concorso Iscrizioni aperte fino al 6 marzo

L'Università degli Studi Link ha avviato un nuovo ciclo di corsi da 30 CFU ex art. 13, causato dalla richiesta crescente di insegnanti che vogliono ampliare le proprie qualifiche. Il programma si rivolge a docenti già abilitati o specializzati, offrendo loro l’opportunità di conseguire una seconda abilitazione in diverse classi di concorso. Le iscrizioni rimangono aperte fino al 6 marzo, permettendo ai docenti di pianificare il proprio percorso formativo.

