30 cfu ex art 13 nuova edizione | iscrizioni entro il 30 aprile all’Università degli Studi Link Per docenti già abilitati Modalità flessibile e focus sulla didattica innovativa
È aperta fino al 30 aprile l’iscrizione a una nuova edizione del percorso di 30 CFU ex art. 13 riservato ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che desiderano ottenere un’ulteriore abilitazione in una diversa classe di concorso. L’Università degli Studi Link propone un percorso con modalità flessibili e un focus sulla didattica innovativa, rivolto a coloro che vogliono aggiornarsi e ampliare le proprie competenze nel settore dell’istruzione.
Per i docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendono conseguire una nuova abilitazione su altra classe di concorso, è attiva la nuova edizione del percorso 30 CFU ex art. 13, erogato dall’università Link per l’anno accademico 20252026, con iscrizioni aperte fino al 30042026. Il percorso rientra nel quadro della riforma della formazione iniziale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
30 CFU ex art. 13: Università Link attiva il nuovo ciclo per docenti già abilitati e specializzati. Tutte le novità sulle classi di concorso. Iscrizioni aperte fino al 6 marzoL’Università degli Studi Link ha attivato il percorso abilitante da 30 CFU ex art.
Leggi anche: Università degli Studi Link, percorsi abilitanti 60, 30 e 36 cfu: aperto il bando per posti vacanti. Domande entro il 23 febbraio
Argomenti più discussi: 30 cfu ex art. 13 nuova edizione: iscrizioni entro il 30 aprile all'Università degli Studi Link. Per docenti già abilitati. Modalità flessibile e focus sulla didattica innovativa; Abilitazione 30 CFU: al via le iscrizione con LINK CAMPUS, previsto riconoscimento di 6 CFU da carriera pregressa. Tutte le info; Land Art aperte le iscrizioni al workshop ‘Il lupo di Trappisa’.
Prove di #EquivalenzaContrattuale #DumpingSalariale. Al link che segue uno studio del @CNEL_it relativo ai 263 contratti collettivi nazionali di lavoro del terziario di mercato (pari al 25% del totale dei CCNL del settore privato) riferiti a 5.272.680 lavoratori e 8 x.com
Enrica Bonaccorti, l'omaggio a Verissimo: in studio la figlia Verdiana Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook