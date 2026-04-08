30 cfu ex art 13 nuova edizione | iscrizioni entro il 30 aprile all’Università degli Studi Link Per docenti già abilitati Modalità flessibile e focus sulla didattica innovativa

È aperta fino al 30 aprile l’iscrizione a una nuova edizione del percorso di 30 CFU ex art. 13 riservato ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che desiderano ottenere un’ulteriore abilitazione in una diversa classe di concorso. L’Università degli Studi Link propone un percorso con modalità flessibili e un focus sulla didattica innovativa, rivolto a coloro che vogliono aggiornarsi e ampliare le proprie competenze nel settore dell’istruzione.