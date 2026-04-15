25 aprile | i Boschi dell' Anima Staglieno

Il 25 aprile, nei Boschi dell'Anima a Staglieno, si trova un giardino mediterraneo caratterizzato da un disegno geometrico e un aspetto solare. La zona è circondata da porticati molto luminosi, visibili chiaramente anche dall'alto. La configurazione dello spazio e gli elementi architettonici sono stati descritti come elementi distintivi di questa località.