25 aprile | i Boschi dell' Anima Staglieno
Il 25 aprile, nei Boschi dell'Anima a Staglieno, si trova un giardino mediterraneo caratterizzato da un disegno geometrico e un aspetto solare. La zona è circondata da porticati molto luminosi, visibili chiaramente anche dall'alto. La configurazione dello spazio e gli elementi architettonici sono stati descritti come elementi distintivi di questa località.
Un giardino mediterraneo, geometrico, solare circondato da porticati abbacinanti che vedremo dall'alto. Saliremo lentamente seguendo un sentiero sempre più circondati dalla natura verso il Boschetto. Giovani uomini e giovani donne che hanno dedicato la loro vita ad un ideale. Mazzini il loro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arcoCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della...
Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprileStasera 11 aprile nuovo appuntamento con Amici 25: tra ospiti, manche e giudizi della giuria, cresce la tensione per gli allievi ancora in gara.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Alla scoperta dei paesaggi e dei luoghi storici con Sentieri Comuni; Festa di Primavera e 30esima Sagra della Pizzafritta; Dedar presents Versi Liberi at Milan Design Week 2026; Turismo escursionistico tra borghi e castelli dal 25 aprile al 10 maggio 2026 - Le nuove proposte.
25 aprile in agriturismo: le migliori mete in UmbriaScopri le migliori mete per il 25 aprile in agriturismo in Umbria: borghi autentici, colline verdi, cucina contadina e indirizzi perfetti per un ponte di primavera indimenticabile ... turismo.it
Maria Elena Boschi Fino a ieri Trump era il principale alleato di Meloni e lei si ergeva a “ponte” tra gli Usa e l’Europa. Oggi, dopo la sconfitta del referendum e i sondaggi in discesa, scopre che quell'amicizia pesa come un macigno. Così si accorge con ore di ri facebook
I CONSULENTI DELLA FAMIGLIA CHE VIVEVA NEI BOSCHI DI CHIETI LANCIANO L’ALLARME SUI TRE MINORI... x.com