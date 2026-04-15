2000 bambini in marcia per la pace nel centro di Genova | il programma

Giovedì 16 aprile, nel centro di Genova, si svolgerà “Facciamo la pace?!”, una marcia organizzata da bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Circa 2000 partecipanti attraverseranno le strade della città in ricordo dei bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale. L'evento si propone di promuovere un messaggio di pace attraverso la partecipazione dei giovani studenti.

Tutto è pronto per “Facciamo la pace?!”, la marcia per la pace dei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città, un evento che si terrà giovedì 16 aprile in ricordo dei grandi bombardamenti sul centro di Genova avvenuti durante la seconda guerra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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