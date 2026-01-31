C' è la ' Marcia della pace' | in programma una giornata di divertimento gioco e legame sociale

Domenica 1 febbraio, alle 14.30, il parco Massari si riempirà di bambini e famiglie per la giornata della 'Marcia della pace'. Si alterneranno giochi e momenti di svago, con l’obiettivo di rafforzare il legame sociale tra i partecipanti. La marcia chiuderà il pomeriggio, portando tutti a camminare insieme per promuovere la pace.

Domenica 1 febbraio dalle ore 14.30, presso il parco Massari, si terrà una giornata di divertimento e gioco, che sarà conclusa dalla marcia della pace. Il ritrovo sarà previsto per le 14.15 e a seguire ci saranno attività e giochi per bambini e ragazzi.

In occasione della 59ª Giornata della Pace, la Comunità di Sant’Egidio organizza a Milano una marcia pubblica.

𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔 𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗖𝗘 – 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗖𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 Il Comune di Melicucco aderisce e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Marcia della Pace 2026 – “Far fiorire la Pace”, promossa dalla Parrocchia San Nicola Vescovo e dall’Azione Cattolica d - facebook.com facebook