Amancio Ortega, fondatore di Zara, possiede circa 200 immobili distribuiti in 13 paesi, con un patrimonio immobiliare valutato intorno ai 25 miliardi di dollari. Mentre la catena di negozi genera ingenti fatturati, lui continua ad acquisire proprietà in diverse parti del mondo. La sua strategia di investimenti immobiliari si combina con l’attività commerciale, rendendolo uno dei principali detentori di immobili a livello globale.

Mentre i suoi negozi macinano fatturati, Amancio Ortega continua a comprare pezzi di città in giro per il pianeta. E’ salito alla ribalta in queste ore l'”hobby”, se così si può definire, del fondatore di Zara, che negli anni ha realizzato un impero immobiliare tale da renderlo l’uomo con più case al mondo. A parlarne è, tra gli altri, il Corriere della Sera, che traccia il profilo di un magnate sempre più lontano dall’immagine di “semplice” fondatore di Zara. Oggi, a 90 anni appena compiuti, Ortega è infatti il più grande proprietario immobiliare al mondo, con un patrimonio stimato in circa 25 miliardi di dollari. Il cuore di questa strategia si chiama Pontegadea, la holding attraverso cui il fondatore di Inditex ha deciso, già dai primi anni Duemila, di reinvestire i dividendi milionari generati dal colosso della moda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 200 immobili in 13 Paesi e un patrimonio da 25 miliardi di dollari: chi è Amancio Ortega, l’uomo con più case al mondo (e il fondatore di Zara)

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