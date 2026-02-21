Chi è Andrea Pignataro il più ricco d'Italia | con 42,8 miliardi di dollari ha superato il patrimonio di Ferrero
Andrea Pignataro ha visto il suo patrimonio raggiungere i 42,8 miliardi di dollari, superando quello di Ferrero, grazie alla crescita delle sue aziende nel settore tecnologico e finanziario. La sua ricchezza deriva principalmente da investimenti strategici e acquisizioni recenti, che hanno rafforzato la sua posizione nel mercato globale. La sua attività si concentra su progetti innovativi e start-up ad alto potenziale. Questa scalata si riflette nella sua presenza tra i primi della classifica dei più ricchi in Italia.
Andrea Pignataro è uno dei personaggi più enigmatici della finanza italiana.
Addio mister Nutella. Il più ricco d'Italia è Andrea Pignataro. Classe 1970, carattere schivo, una vaga somiglianza con il potentissimo protagonista della serie "Diavoli" e una laurea in matematica, per molti è praticamente uno sconosciuto, ma è l'abile fondatore
