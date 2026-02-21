Chi è Andrea Pignataro il più ricco d'Italia | con 42,8 miliardi di dollari ha superato il patrimonio di Ferrero

Andrea Pignataro ha visto il suo patrimonio raggiungere i 42,8 miliardi di dollari, superando quello di Ferrero, grazie alla crescita delle sue aziende nel settore tecnologico e finanziario. La sua ricchezza deriva principalmente da investimenti strategici e acquisizioni recenti, che hanno rafforzato la sua posizione nel mercato globale. La sua attività si concentra su progetti innovativi e start-up ad alto potenziale. Questa scalata si riflette nella sua presenza tra i primi della classifica dei più ricchi in Italia.

Andrea Pignataro è la persona più ricca d'Italia, secondo Forbes: con un patrimonio di 42,8 miliardi ha superato Giovanni Ferrero. Nel 1999 ha fondato Ion Group, società internazionale di software e dati finanziari con sede a Londra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia: superato Giovanni FerreroAndrea Pignataro si impone come l’uomo più ricco d’Italia, grazie alla crescita del suo patrimonio.

Come ha fatto Andrea Pignataro a diventare il secondo uomo più ricco d'Italia (con miliardi di debiti)Andrea Pignataro è uno dei personaggi più enigmatici della finanza italiana.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.