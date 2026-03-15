Chi è Giancarlo Devasini l' uomo più ricco d' Italia | fondatore di Tether ed ex chirurgo plastico con un patrimonio di 89,3mld $

Giancarlo Devasini è un imprenditore italiano noto per aver fondato Tether, una delle principali criptovalute stabili. Prima di entrare nel settore finanziario, ha lavorato come chirurgo plastico. Attualmente, il suo patrimonio netto viene stimato a circa 89,3 miliardi di dollari, posizionandolo tra le persone più ricche d’Italia. La sua carriera ha attraversato vari settori prima di concentrarsi sul mondo delle criptovalute.

Devasini, ex chirurgo plastico, è diventato uno degli uomini più ricchi al mondo grazie alla fondazione di una delle infrastrutture finanziarie più utilizzate dell’ecosistema crypto: Tether Secondo la classifica di Forbes Italia del 12 febbraio 2026, Giancarlo Devasini è il primo uomo più ric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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