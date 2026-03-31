In un periodo caratterizzato da crisi e difficoltà, trovare momenti di gioia e stupore risulta complicato ma necessario. La situazione attuale presenta sfide di varia natura, influenzando diversi aspetti della vita quotidiana. Nonostante le complicazioni, alcune persone cercano ancora di scoprire aspetti positivi o momenti di leggerezza. La realtà resta complessa, e la ricerca di spazi di meraviglia si inserisce nel quadro generale.

È difficile cogliere momenti di incanto e meraviglia in un frangente così disastrato come quello che stiamo vivendo. Le priorità sono ben altre, mi direte. Districarsi tra la paura di una guerra alle porte di casa e un caro bollette che polverizza i nostri risparmi non lascerebbe spazio alla fantasia, ma proprio per sopravvivere a tempi così angosciosi e complessi abbiamo bisogno più che mai di nutrire l’anima con qualcosa che all’apparenza non possieda un’immediata utilità ma per vie misteriose e traverse tenga vive le nostre empatia e creatività. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Leggi anche › “Le simmetrie nascoste” di Giorgio Parisi: la recensione di Serena Dandini I benefici dell’arte secondo Brian Eno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È difficile, ma fondamentale, cogliere momenti di incanto e meraviglia in un frangente così disastrato come quello che stiamo vivendo

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