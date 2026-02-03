Milano Cortina 2026 svolta la 145esima sessione del Cio | presenza speciale di Sergio Mattarella

La 145esima sessione del Cio si è conclusa con una presenza importante: il presidente Sergio Mattarella. La riunione si è tenuta a Milano e ha visto i rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale confermare ufficialmente la candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026. Ora le aspettative sono alte, e l’Italia si prepara ad accogliere un evento che potrebbe portare grandi cambiamenti alla regione.

Milano – Sono giorni di grande attesa in vista dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le delegazioni dei vari paesi partecipanti stanno riempiendo, pian piano, il Villaggio Olimpico allestito nella città lombarda e si svolgono gli eventi in programma. Intanto, ha preso vita, nella serata di ieri, la 145esima sessioni del Comitato Olimpico Internazionale e una speciale serata al Teatro alla Scala, a cui hanno partecipato le autorità sportive e politiche del mondo olimpico. C’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il racconto dell’evento e gli interventi – Fonte agcconi – da coni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina, Mattarella: «Chiediamo il rispetto della tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi». Aperta la 145esima sessione del Cio Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola davanti alla Scala di Milano per dare il via alla 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale. Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala per apertura 145esima sessione Cio Sergio Mattarella è arrivato alla Scala di Milano per partecipare al concerto dell’Orchestra del Teatro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: La svolta digitale di Milano-Cortina 2026: tutti gli step per le PMI; Montagna, Milano-Cortina 2026 come punto di svolta: benefici e sfide future; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Milano-Cortina 2026, avviata istruttoria nei confronti di Harmont & Blaine per ambush marketing - AGCM. Milano-Cortina 2026, perché le stanze degli atleti sono senza sedie e scrivanie nel Villaggio OlimpicoA pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali di quest’anno, previsto per il 6 febbraio, il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 ha attirato su di sé l’attenzione ... ilgazzettino.it Fiaccola olimpica a Monza, annunciato un presidio di protesta contro Milano-CortinaIl presidio si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì, mentre in città sono in programma le iniziative ufficiali legate al passaggio della Fiaccola Olimpica. mbnews.it #Milano- #Cortina, dallo skeleton al curling: la guida completa all’Olimpiade di casa nostra x.com Prezzi altissimi per assistere ai Giochi di Milano-Cortina (ma c'è qualche disciplina accessibile economicamente). E San Siro non è ancora sold out per la cerimonia d'apertura - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.