17 APRILE – Giornata Internazionale di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi

Il 17 aprile si celebra la Giornata Internazionale di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi. A Salerno si è svolto un incontro pubblico intitolato “La Resistenza non si condanna a morte”, promosso in occasione di questa ricorrenza. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti di associazioni, che hanno discusso delle condizioni dei detenuti palestinesi e dell’importanza di sostenere la loro causa.

Salerno: incontro pubblico “La Resistenza non si condanna a morte” per la Giornata di solidarietà con i prigionieri palestinesi. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17:30, presso il Circolo Mumble Rumble di Salerno (via V. Loria, 35), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “ La Resistenza non si condanna a morte “, un momento di riflessione, testimonianza e approfondimento dedicato alla figura di Marwan Barghouti, simbolo della resistenza palestinese. A 24 anni dalla sua detenzione, l’iniziativa intende accendere i riflettori sulla condizione dei prigionieri palestinesi e sulle recenti decisioni del Parlamento israeliano riguardanti l’introduzione della pena di morte per i detenuti accusati di terrorismo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - 17 APRILE – Giornata Internazionale di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Leggi anche: Palestinesi prigionieri, peggio di prima Argomenti più discussi: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: A CENTO UN INCONTRO CON LE DONNE STRANIERE; Giornata mondiale dei quanti; Bagheria si prepara alla Giornata mondiale del Gioco 2026: al via gli incontri organizzativi il 22 e 30 aprile; Case-museo: per la giornata internazionale apre la dimora di Ferruccio Busoni. GoodMorning Genova. . #GMG ROMANO DIVES: LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI ROM, SINTI E CAMMINANTI Si celebra oggi, 8 aprile, la giornata internazionale di Rom, Sinti e Camminanti, conosciuta in lingua romanì come "Romano dives" e istituita - facebook.com facebook