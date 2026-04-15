15 aprile 880 anni fa moriva Brunelleschi

Il 15 aprile 1446, a Firenze, moriva Filippo Brunelleschi. L’architetto e artista, noto per aver progettato la celebre cupola del Duomo, è ricordato come una figura centrale nel Rinascimento fiorentino. La sua morte avvenne 880 anni fa, in un’epoca in cui Firenze stava vivendo un momento di grande fermento artistico e culturale. La sua influenza si è fatta sentire nel corso dei secoli successivi.

Firenze, 15 aprile 2026 – Il 15 aprile 1446, 880 anni fa, moriva a Firenze Filippo Brunelleschi, uno dei grandi protagonisti del Rinascimento fiorentino insieme a Donatello e Masaccio. Personalità geniale, architetto, ingegnere, scultore, orafo e innovatore, è celebre in tutto il mondo per la cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, un’opera straordinaria diventata il simbolo della città di Firenze. Ma a Firenze sono tante le opere che portano la sua firma. Dallo Spedale degli Innocenti, alla ristrutturazione della Basilica di Santo Spirito, passando per la Basilica di San Lorenzo e la Sagrestia Vecchia. E tanto altro ancora. La cupola del Duomo di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 15 aprile, 880 anni fa moriva Brunelleschi Cinque anni fa moriva Marco Ferrazzano, processo a singhiozzo: "La sua vita contava"Cinque anni fa, il 22 gennaio 2021, sui binari della ferrovia foggiana, moriva Marco Ferrazzano, il giovane foggiano forse spinto al suicidio per le... 84 anni fa moriva a Sanremo Dorando Pietri, il maratoneta raccontato dallo storico Andrea GandolfoL’eco di una squalifica controversa risuona ancora oggi, a ottantaquattro anni dalla scomparsa di Dorando Pietri, il maratoneta italiano che morì a...