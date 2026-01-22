Cinque anni fa moriva Marco Ferrazzano processo a singhiozzo | La sua vita contava

Il 22 gennaio 2021, Marco Ferrazzano, giovane di Foggia, perse la vita sui binari della ferrovia. La sua morte ha suscitato riflessioni sul bullismo e l'impatto dei social media, evidenziando questioni di attenzione e sensibilità. Un percorso di analisi che, nel corso degli anni, ha messo in luce le difficoltà di affrontare temi così delicati e complessi.

