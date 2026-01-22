Cinque anni fa moriva Marco Ferrazzano processo a singhiozzo | La sua vita contava
Il 22 gennaio 2021, Marco Ferrazzano, giovane di Foggia, perse la vita sui binari della ferrovia. La sua morte ha suscitato riflessioni sul bullismo e l'impatto dei social media, evidenziando questioni di attenzione e sensibilità. Un percorso di analisi che, nel corso degli anni, ha messo in luce le difficoltà di affrontare temi così delicati e complessi.
Cinque anni fa, il 22 gennaio 2021, sui binari della ferrovia foggiana, moriva Marco Ferrazzano, il giovane foggiano forse spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite, la cui portata era stata amplificata attraverso i social.“Cinque anni fa Marco ci lasciava. Ma cinque anni non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
