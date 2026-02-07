84 anni fa moriva a Sanremo Dorando Pietri il maratoneta raccontato dallo storico Andrea Gandolfo

A 84 anni dalla sua morte, a Sanremo, il nome di Dorando Pietri torna di recente sotto i riflettori. Lo storico Andrea Gandolfo ha ripercorso le tappe di un atleta che, ancora oggi, suscita emozioni e discussioni. La sua storia, fatta di successi e polemiche, si intreccia con l’immagine di un’epoca in cui il gesto sportivo si mescolava a polemiche che ancora si ricordano.

L'eco di una squalifica controversa risuona ancora oggi, a ottantaquattro anni dalla scomparsa di Dorando Pietri, il maratoneta italiano che morì a Sanremo il 7 febbraio 1942, un evento che lo storico locale Andrea Gandolfo ha voluto commemorare ricostruendone le vicende. Pietri, nato il 16 ottobre 1885 a Mandrio, frazione di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non fu solo un atleta di straordinario talento, ma un simbolo di un'Italia che cercava la sua identità sulla scena internazionale, un'icona sportiva il cui destino fu segnato da un gesto di cavalleria che costò all'Italia una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra del 1908.

