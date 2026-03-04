10eLotto | in Campania tripletta da 20mila euro la dea bendata strizza l' occhio a San Severino

Due colpi da 6mila euro, a Mercato San Severino in corso Umberto I e San Martino Valle Caudina (Avellino) sul corso Vittorio Emanuele, entrambi grazie a due 6 Doppio Oro La dea bendata strizza l'occhio alla Campania con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 3 marzo, centrate tre vincite per un totale di 20mila euro: a Casapulla, in provincia di Caserta, realizzato un 7 da 8mila a euro in via Nazionale Appia, a cui si aggiungono due colpi da 6mila euro, a Mercato San Severino (SA) in corso Umberto I, e San Martino Valle Caudina (AV) in corso Vittorio Emanuele, entrambi grazie a due 6 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 718 milioni da inizio anno.