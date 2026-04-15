1.000 oss dimenticati dalla regione L' affondo della sindaca | Graduatoria ferma così si lede la dignità
Una sindaca denuncia che più di mille operatori socio-sanitari sono ancora in graduatoria dal 2021, in attesa di essere assunti dalla regione. Secondo quanto riferito, la graduatoria non si è ancora aggiornata e questa situazione potrebbe compromettere le possibilità di impiego di molte persone. La sindaca ha criticato aspramente il ritardo, affermando che la situazione lede la dignità di chi aspetta una chiamata.
“La Regione calpesta la dignità di oltre 1000 Oss ancora in graduatoria dal 2021, in attesa di una chiamata per essere assunti, che difficilmente arriverà". Sono queste le parole della sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini che, attraverso una nota stampa, interviene per denunciare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Sanità, “Oltre 1000 Oss in graduatoria dimenticati dalla Regione. Così si lede la dignità e il merito delle persone”Arezzo, 15 aprile 2026 – Sanità, Interviene il Sindaco: “Oltre 1000 Oss in graduatoria dimenticati dalla Regione.
Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorsoIl concorso di Miss Italia si arrabbia contro la cantante Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio“, dato tra...