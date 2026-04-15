1.000 oss dimenticati dalla regione L' affondo della sindaca | Graduatoria ferma così si lede la dignità

Una sindaca denuncia che più di mille operatori socio-sanitari sono ancora in graduatoria dal 2021, in attesa di essere assunti dalla regione. Secondo quanto riferito, la graduatoria non si è ancora aggiornata e questa situazione potrebbe compromettere le possibilità di impiego di molte persone. La sindaca ha criticato aspramente il ritardo, affermando che la situazione lede la dignità di chi aspetta una chiamata.