' Zona 30' in città il Forum deposita una petizione in Comune | l' elenco delle vie interessate

Un gruppo di cittadini ha depositato in Comune una petizione promossa dal Forum Ferrara Partecipata, firmata da residenti, per chiedere l’istituzione di una zona a 30 chilometri orari in Corso Isonzo. La richiesta include anche interventi strutturali finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità dell’area. La petizione contiene un elenco di vie interessate e sarà valutata dall’amministrazione comunale.