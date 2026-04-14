' Zona 30' in città il Forum deposita una petizione in Comune | l' elenco delle vie interessate
Un gruppo di cittadini ha depositato in Comune una petizione promossa dal Forum Ferrara Partecipata, firmata da residenti, per chiedere l’istituzione di una zona a 30 chilometri orari in Corso Isonzo. La richiesta include anche interventi strutturali finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità dell’area. La petizione contiene un elenco di vie interessate e sarà valutata dall’amministrazione comunale.
È stata depositata in Comune una petizione promossa dal Forum Ferrara Partecipata, e sottoscritta da cittadine e cittadini residenti, per chiedere al sindaco Fabbri l’istituzione di una ‘Zona 30’ in Corso Isonzo e interventi strutturali per la sicurezza stradale e la vivibilità urbana.Iscriviti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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