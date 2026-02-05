Olimpiadi Milano Cortina 2026 stop alle lezioni venerdì 6 febbraio | l’elenco delle scuole chiuse e le vie interessate

Da orizzontescuola.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 6 febbraio, tutte le scuole di Milano chiudono per l’apertura delle Olimpiadi Invernali. La decisione riguarda circa 150mila studenti e le loro famiglie. Le lezioni si fermano negli istituti all’interno dell’anello della circonvallazione esterna, per motivi di sicurezza legati alla grande affluenza di eventi e visitatori.

Domani, venerdì 6 febbraio, scuole chiuse a Milano per l'apertura delle Olimpiadi Invernali. La misura, decisa per motivi di sicurezza, coinvolge circa 150mila famiglie: stop alle lezioni in tutti gli istituti situati all'interno dell'anello della circonvallazione esterna. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026

Scuole chiuse domani venerdì 6 febbraio a Milano: quali, dove e perché questo stop alle lezioni. La mappa

Domani a Milano le scuole resteranno chiuse.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, le strade chiuse e i divieti venerdì 6 febbraio

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere l’apertura ufficiale delle Olimpiadi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO.

olimpiadi milano cortina 2026Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a che ora e dove vederla in TVLa guida alla programmazione tv delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio 2026 a partire dalle ore 19:50 su Rai 1 andrà ... fanpage.it

olimpiadi milano cortina 2026Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO MaxLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come vederle gratis e integralmente tra Rai e HBO Max Si può ufficialmente dire che è tempo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo tanta attesa, dubbi e ... libero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.