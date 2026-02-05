Olimpiadi Milano Cortina 2026 stop alle lezioni venerdì 6 febbraio | l’elenco delle scuole chiuse e le vie interessate

Domani, venerdì 6 febbraio, tutte le scuole di Milano chiudono per l’apertura delle Olimpiadi Invernali. La decisione riguarda circa 150mila studenti e le loro famiglie. Le lezioni si fermano negli istituti all’interno dell’anello della circonvallazione esterna, per motivi di sicurezza legati alla grande affluenza di eventi e visitatori.

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026

Domani a Milano le scuole resteranno chiuse.

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere l’apertura ufficiale delle Olimpiadi.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026

