Zona 30 Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico e sottoscrive una petizione

Il Forum Ferrara Partecipata ha organizzato un incontro pubblico per raccogliere firme sulla petizione per limitare la velocità nel corso Isonzo. La decisione deriva dalla crescente preoccupazione dei residenti per la sicurezza e la qualità dell’aria. L’appuntamento si terrà mercoledì 25, dalle 18 alle 19.30, al Centro promozione sociale Acquedotto. Alla riunione partecipano cittadini e rappresentanti locali, pronti a discutere proposte concrete per migliorare la mobilità.

Mobilità più sana e sicura. Mercoledì 25 dalle 18 alle 19.30, si svolgerà al Centro promozione sociale Acquedotto, di corso Isonzo 42 a Ferrara, un incontro con cittadini e residenti promosso dal Forum Ferrara Partecipata, durante il quale verrà presentata la 'Petizione per corso Isonzo zona 30 kmh.' “Corso Isonzo è divenuto una delle arterie più trafficate dell'area urbana in orario di punta - dichiarano i referenti -. Secondo dati del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna nel periodo 2004-2024 si sono verificati circa 10 incidenti l'anno. Ma ciò che maggiormente preoccupa è l'aumento progressivo degli incidenti”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ferrara Partecipata chiede più sicurezza sulle strade: presentata una petizione al sindacoFerrara Partecipata ha presentato una petizione al sindaco per richiedere interventi che aumentino la sicurezza di via Venti Settembre.

Ferrara: associazioni ambientali unite per una città più sostenibile e partecipata. Rete Giustizia Climatica nel Forum.A Ferrara, alcune associazioni ambientaliste si sono alleate per spingere la città verso un futuro più sostenibile.

