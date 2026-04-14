Zingaretti torna al set di Montalbano | un gesto d’amore per Scicli

Luca Zingaretti è tornato a visitare il set di Scicli, luogo delle riprese della serie televisiva del Commissario Montalbano. Era accompagnato dalla moglie Luisa Ranieri. La visita è avvenuta di recente e ha coinvolto il luogo dove sono state girate molte delle scene della serie. La presenza dell’attore e dell’attrice ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati e curiosi nel centro della cittadina siciliana.

Luca Zingaretti è tornato a Scicli per visitare il set che ha ospitato le riprese del Commissario Montalbano, accompagnato dalla moglie Luisa Ranieri. L’attore, che ha interpretato il celebre personaggio della penna di Andrea Camilleri per quindici stagioni tra il 1999 e il 2021, ha compiuto questo gesto per sostenere la cooperativa Agire, impegnata nei progetti di inclusione sociale per persone con disabilità. Un ritorno tra le pieghe della memoria cinematografica. Dopo sette anni dall’ultima apparizione nel ruolo iconico, l’attore si è ritrovato immerso negli spazi che hanno definito un’epoca della fiction italiana. La visita al commissariato di Vigata, luogo immaginario reso reale dalle telecamere, non è stata una semplice incursione nostalgica, ma un momento di profondo impatto emotivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zingaretti torna al set di Montalbano: un gesto d’amore per Scicli Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore. Leggi anche: Stasera su Rai 1 tornano Montalbano con "Gatto e cardellino": scippi, misteri e un commissariato in subbuglio. E Zingaretti fa una sorpresa