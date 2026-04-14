Zhegrova addio alla Juve a luglio? Il calciatore ha comunicato la sua intenzione agli agenti La volontà è chiara Le ultimissime

Il calciatore ha comunicato ai propri agenti la volontà di lasciare la Juventus a luglio. Nonostante questa intenzione, al momento intende affrontare la stagione con la maglia bianconera, cercando di conquistarsi un posto in squadra. Le voci sul suo futuro circolano da tempo, ma finora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle trattative in corso. La situazione resta in evoluzione e monitorata dalle fonti vicine al club.

di Francesco Spagnolo Zhegrova potrebbe dire addio alla Juve in estate anche se per il momento il calciatore ha intenzione di giocarsi le carte con la Juventus. Il calciomercato della Vecchia Signora non smette di regalare colpi di scena, specialmente per quanto riguarda il destino dei suoi interpreti più discussi. Negli ultimi giorni, l’attenzione si è spostata prepotentemente su Edon Zhegrova, il cui futuro professionale sembra essere arrivato a un bivio decisivo. Attraverso un aggiornamento video sul suo canale YouTube, l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza sulla reale posizione dell’esterno kosovaro. Nonostante le voci insistenti che vorrebbero il calciatore lontano da Torino, la realtà dei fatti sembra raccontare una storia di appartenenza e determinazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova, addio alla Juve a luglio? Il calciatore ha comunicato la sua intenzione agli agenti. La volontà è chiara. Le ultimissime Douglas Luiz Aston Villa, la volontà del calciatore di proprietà della Juve è chiara: le ultimissime novitàLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Zhegrova Juventus, un nuovo club si mette sulle tracce del kosovaro: la volontà del calciatore è chiaradi Angelo CiarlettaZhegrova Juventus: un nuovo club si mette sulle tracce dell’esterno d’attacco, che ha già espresso chiaramente la propria volontà...