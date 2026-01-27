Douglas Luiz Aston Villa la volontà del calciatore di proprietà della Juve è chiara | le ultimissime novità

Nel mondo del calcio, le trattative tra club e calciatori sono spesso al centro dell'attenzione. Recentemente, si parla di Douglas Luiz, attualmente all'Aston Villa, con interessi anche dalla Juventus. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità riguardanti il futuro del calciatore e le dinamiche di mercato che lo coinvolgono.

Douglas Luiz Aston Villa, la volontà del calciatore di proprietà della Juve è chiara: vediamo insieme le ultimissime novità. La Juventus monitora anche la situazione riguardante i propri calciatori in prestito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il futuro di Douglas Luiz sembra poter essere ancora in un suo vecchio club. La trattativa per il ritorno del centrocampista brasiliano all' Aston Villa procede favorevolmente, confermando l'accelerata delle ultime ore. Le due società stanno lavorando per trovare la quadra definitiva: proprio nelle ultime ore le parti hanno avuto nuovi contatti positivi che hanno avvicinato la fumata bianca.

Il Chelsea ha iniziato a esplorare la possibilità di acquisire il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus.

Argomenti discussi: ? Non solo Chelsea: anche l’Aston Villa è interessato a Douglas Luiz! E la Juventus…; Douglas Luiz-Chelsea-Juve: la formula che può sbloccare l'affare! Futuro Adzic: ecco la sua decisione; Juve, ti ricordi Barrenechea? Ora è il faro del Benfica. E a Torino lo rimpiangono...; Quattro grandi club in lizza per Douglas Luiz, l'Aston Villa attende l'offerta più alta.

Romano: Chelsea e Aston Villa pensano a Douglas Luiz in prestito. Il Nottingham Forest…Fabrizio Romano, tramite X, ha parlato del futuro di Douglas Luiz su cui ci sono Chelsea e Aston Villa: Chelsea e Aston Villa stanno considerando un prestito per Douglas Luiz in questa ... tuttojuve.com

FLASH | Douglas Luiz torna alla Juventus!Douglas Luiz potrebbero tornare subito alla Juventus e interrompere l'attuale prestito al Nottingham Forest. Il centrocampista ... fantamaster.it

Douglas Luiz diventa un caso: rischia di tornare alla Juventus in estate Il brasiliano è attualmente in prestito con obbligo condizionato al Nottingham Forest. L'obbligo scatterebbe nel caso in cui il giocatore giocasse almeno 15 gare da 45 minuti. Attualment facebook

#Juventus, #DouglasLuiz ancora out: quanto manca per l'obbligo di riscatto del #NottinghamForest e cosa c'è di vero sul #Chelsea x.com