Vertemati | addio all’ospedale ma non all’uomo contro l’IA

Il dottor Giuseppe Vertemati ha lasciato l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, rivolgendo un messaggio ai colleghi sanitari per mettere in guardia contro le promesse dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Nonostante il suo addio all’ospedale, ha chiarito di mantenere una posizione critica nei confronti delle innovazioni tecnologiche nel settore sanitario.

Il dottor Giuseppe Vertemati ha lasciato l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco con un messaggio diretto rivolto al personale sanitario, invitando a non farsi trascinare dalle promesse dell’automazione. La lettera aperta, datata 13 marzo 2026, segna la fine di un percorso professionale iniziato nel 1987 e si concentra sul valore insostituibile del contatto umano nella cura dei pazienti. Nel testo, il medico sottolinea come la presenza fisica degli operatori sia fondamentale soffre, affermando che un sorriso o una stretta di mano fanno la differenza. Questa presa di posizione arriva dopo un concorso per la direzione della struttura complessa di chirurgia toracica svoltosi nella seconda metà del 2025, dove Vertemati non è risultato il vincitore nonostante fosse considerato il candidato naturale dalla comunità ospedaliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vertemati: addio all’ospedale, ma non all’uomo contro l’IA Articoli correlati Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un muro di pietra: uomo in ospedale Disney contro bytedance: accuse di addestramento ia e personaggi marvel star wars generati dall’ianell’ambito della protezione delle opere protette nell’era dell’intelligenza artificiale, emergono contorni legali e industriali di grande rilievo.