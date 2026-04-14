Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni L' elenco delle strade chiuse

Mercoledì 15 aprile, il presidente dell’Ucraina arriverà a Roma per incontrare la presidente del Consiglio. La visita si svolgerà nel centro della città, dove alcune strade saranno chiuse al traffico per permettere l’evento. La presenza del presidente ucraino ha portato alla temporanea interdizione di alcune vie cittadine, senza ulteriori dettagli sulle aree interessate. La giornata prevede incontri ufficiali e momenti pubblici programmati nel capoluogo italiano.