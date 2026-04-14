Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni L' elenco delle strade chiuse
Mercoledì 15 aprile, il presidente dell’Ucraina arriverà a Roma per incontrare la presidente del Consiglio. La visita si svolgerà nel centro della città, dove alcune strade saranno chiuse al traffico per permettere l’evento. La presenza del presidente ucraino ha portato alla temporanea interdizione di alcune vie cittadine, senza ulteriori dettagli sulle aree interessate. La giornata prevede incontri ufficiali e momenti pubblici programmati nel capoluogo italiano.
Centro di Roma per la visita del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in programma mercoledì 15 aprile nella Capitale. Il leader ucraino, infatti, sarà ricevuto alle 15:30 a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Strade chiuse e divieti di sostaPer garantire la.🔗 Leggi su Romatoday.it
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