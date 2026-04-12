Milano si ferma per la Maratona | l' elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riaperture
Milano si appresta a ospitare la Wizz Air Milano Marathon 2026, evento che coinvolgerà oltre 15.000 atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede anche la partecipazione di circa 4.000 squadre nella staffetta Relay Marathon. Per consentire lo svolgimento della corsa, molte strade della città saranno chiuse o riorganizzate negli orari precedenti e successivi alla maratona. Sono stati pubblicati i dettagli delle chiusure e delle riaperture delle vie interessate.
Tutto pronto per la Wizz Air Milano Marathon 2026. La città si prepara a un’invasione pacifica di atleti: sono oltre 15mila i maratoneti iscritti, con una fortissima componente internazionale (il 65% arriva dall'estero), a cui si aggiungono le 4mila squadre della Relay Marathon, la staffetta.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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