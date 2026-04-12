Milano si ferma per la Maratona | l' elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riaperture

Milano si appresta a ospitare la Wizz Air Milano Marathon 2026, evento che coinvolgerà oltre 15.000 atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede anche la partecipazione di circa 4.000 squadre nella staffetta Relay Marathon. Per consentire lo svolgimento della corsa, molte strade della città saranno chiuse o riorganizzate negli orari precedenti e successivi alla maratona. Sono stati pubblicati i dettagli delle chiusure e delle riaperture delle vie interessate.