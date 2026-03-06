Verona accoglie la Fiamma paralimpica e la cerimonia inaugurale | strade chiuse e viabilità modificata

Il corteo attraversa il centro fino a piazza San Zeno nel pomeriggio e in serata è in programma la cerimonia inaugurale dei Giochi paralimpici all’Arena: zona gialla di sicurezza e scuole chiuse Il passaggio della “Fiamma paralimpica” interesserà Verona nella giornata di venerdì 6 marzo 2026, con un percorso che attraverserà diverse vie cittadine prima di concludersi in piazza San Zeno. L’evento si inserisce nel programma che accompagna l’apertura della XIV edizione dei Giochi paralimpici invernali, la cui cerimonia inaugurale è prevista la stessa sera nell’anfiteatro dell’Arena di Verona. Per garantire la sicurezza delle manifestazioni e il regolare svolgimento degli eventi collegati, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità su richiesta della questura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

