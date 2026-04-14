Young Sherlock Prime Video annuncia il rinnovo per la stagione 2 della serie di Guy Ritchie

Prime Video ha annunciato il rinnovo di Young Sherlock per una seconda stagione. La serie, diretta da Guy Ritchie, si basa sui romanzi di Sir Arthur Conan Doyle e continuerà con nuovi episodi. L'azienda ha comunicato ufficialmente che la produzione delle nuove puntate è prevista, senza specificare la data di uscita. La decisione arriva dopo il successo della prima stagione.

La piattaforma ha annunciato che verranno realizzati nuovi episodi dello show ispirato ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Prime Video ha ufficialmente confermato il rinnovo per la stagione 2 della serie Young Sherlock, diretta e prodotta da Guy Ritchie. Il progetto, ispirato ai romanzi di sir Arthur Conan Doyle, ha superato quota 45 milioni di visualizzazioni, entrando nelle prime posizioni nella classifica dei titoli più visti in oltre 95 nazioni. L'annuncio del rinnovo Peter Friedlander, responsabile dei progetti televisivi di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "Young Sherlock ha quella rara magia: milioni di fan intorno al mondo non stanno solo guardando la storia di un detective, stanno innamorandosi dell'origine di un'icona".🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Young Sherlock, Prime Video annuncia il rinnovo per la stagione 2 della serie di Guy Ritchie Young Sherlock: Prime Video pubblica il trailer della serie di Guy RitchieLe prime sequenze della nuova serie di Amazon Prime Video con protagonista Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del giovane Holmes di Baker Street. Young Sherlock | Guy Ritchie reinventa il mito nel nuovo trailer della serieIl sodalizio tra Guy Ritchie e il mondo di Arthur Conan Doyle si rinnova in una veste del tutto inedita.