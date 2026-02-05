Guy Ritchie torna a rivisitare il mito di Sherlock Holmes con un nuovo trailer della serie

Il sodalizio tra Guy Ritchie e il mondo di Arthur Conan Doyle si rinnova in una veste del tutto inedita. Prime Video ha rilasciato il nuovo trailer di Young Sherlock, la serie che esplora le origini del detective più famoso del mondo molto prima che diventasse l’icona di Baker Street. Protagonista assoluto, come oramai noto dal precedente trailer, è Hero Fiennes Tiffin ( After ), che veste i panni di uno Sherlock diciannovenne, irriverente e ancora “grezzo”, coinvolto in un misterioso omicidio all’Università di Oxford che minaccia di distruggere la sua famiglia. Think fast. Fight faster. Young Sherlock. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Young Sherlock | Guy Ritchie reinventa il mito nel nuovo trailer della serie

