Amazon Prime Video ha diffuso il trailer di “Young Sherlock”, la nuova serie di Guy Ritchie. Nel video si vede Hero Fiennes Tiffin nei panni del giovane Holmes di Baker Street, pronto a risolvere i primi misteri. La serie si presenta come un’interpretazione fresca e dinamica del famoso detective, con scene che mostrano azione e suspense. I fan del personaggio devono ancora aspettare, ma il trailer già fa intravedere un prodotto intrigante e ricco di ritmo.

Le prime sequenze della nuova serie di Amazon Prime Video con protagonista Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del giovane Holmes di Baker Street. Amazon Prime Video ha presentato il primo trailer ufficiale e il nuovo poster di Young Sherlock, la serie televisiva che reinterpreta in chiave moderna e dinamica le origini di Sherlock Holmes. A dirigere la serie, anche nel ruolo di produttore esecutivo, è Guy Ritchie. L'attore Hero Fiennes Tiffin è stato scelto per interpretare il giovane Sherlock Holmes, personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle e diventato nei decenni successivi uno dei più iconici della letteratura e del cinema britannici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Young Sherlock: Prime Video pubblica il trailer della serie di Guy Ritchie

