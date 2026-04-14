XRP fuga massiccia dai derivati | spariti 864 milioni di unità

Negli ultimi giorni si è registrata una significativa diminuzione delle posizioni speculative su XRP nei principali mercati dei derivati. Su piattaforme come Binance, Bybit e Bitfinex sono stati rimossi circa 864 milioni di unità di XRP, segnando un'ampia fuga dagli strumenti finanziari collegati a questa criptovaluta. La riduzione ha coinvolto diverse piattaforme di scambio e si è verificata in un arco di tempo molto breve.

Una massiccia riduzione delle posizioni speculative su XRP ha colpito i principali mercati dei derivati, con la scomparsa di circa 864 milioni di unità tra le piattaforme Binance, Bybit e Bitfinex. Questo movimento coordinato riflette un ritiro sistemico del rischio che sta trasformando la struttura stessa degli scambi sul criptoasset. L’analisi dei dati strutturali evidenzia come Binance abbia registrato una contrazione dell’open interest pari a 721,49 milioni di XRP, un dato che supera di gran lunga le normali oscillazioni di mercato. Non si tratta di un semplice aggiustamento tecnico, ma di una fuga quasi totale dall’esposizione leva finanziaria sulla piattaforma che detiene il volume di scambi più rilevante al mondo per questo asset.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP, fuga massiccia dai derivati: spariti 864 milioni di unità Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa ex direttore di una filiale di San MarinoRepubblica di San Marino, 22 febbraio 2026 – Avevano affidato a quell’uomo i risparmi di una vita. XRP: 7,7 milioni di portafogli, la vera rivoluzione è quiL’ossessione per il prezzo sta facendo perdere di vista la vera rivoluzione in corso: l’adozione massiva della rete XRP Ledger. XRP: Il Piano Istituzionale È Già Partito