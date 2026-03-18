XRP | 7,7 milioni di portafogli la vera rivoluzione è qui

Attualmente ci sono circa 7,7 milioni di portafogli attivi sulla rete XRP Ledger. Mentre molti seguono il prezzo di XRP, si parla sempre più dell’espansione dell’adozione della blockchain. La crescita di utenti e portafogli rappresenta un dato rilevante, anche se l’attenzione resta focalizzata sui valori di mercato e sulle oscillazioni di prezzo. La vera novità riguarda la diffusione della rete tra gli utenti.

L’ossessione per il prezzo sta facendo perdere di vista la vera rivoluzione in corso: l’adozione massiva della rete XRP Ledger. Mentre i dati on-chain mostrano un record storico di portafogli attivi e transazioni, gli analisti evidenziano come le modifiche tecniche recenti stiano preparando il terreno per una crescita strutturale che va oltre le fluttuazioni del mercato. Il contesto attuale vede il token scambiarsi intorno ai 1,53 dollari, ma il vero motore non è la speculazione immediata quanto l’integrazione istituzionale. Un esperto del settore ha messo in luce come i detentori siano concentrati sulla curva dei prezzi, ignorando che le basi dell’ecosistema si stanno rafforzando con aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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