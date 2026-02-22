Spariti milioni di euro dai conti correnti | sotto accusa ex direttore di una filiale di San Marino

Milioni di euro sono scomparsi dai conti correnti di clienti di una filiale di San Marino, a causa di un ex direttore che ha gestito male le operazioni. Le vittime avevano depositato i risparmi di una vita, pensando che fossero tutelati. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i clienti, che si sono rivolti alle autorità per chiarimenti. Le indagini continuano per verificare eventuali responsabilità e recuperare il denaro smarrito.

© Ilrestodelcarlino.it - Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa ex direttore di una filiale di San Marino

Repubblica di San Marino, 22 febbraio 2026 – Avevano affidato a quell’uomo i risparmi di una vita. Soldi messi da parte in anni di lavoro, convinti che fossero al sicuro. Invece, per una quindicina di famiglie – in gran parte riminesi – è arrivata una scoperta drammatica: centinaia di migliaia di euro spariti dai conti correnti, per un ‘buco’ complessivo stimato in milioni di euro. Chi è il direttore della banca al centro dell’inchiesta. Al centro della vicenda c’è un riminese di 58 anni, Luca Cicchetti, ex direttore della filiale Gualdicciolo della Banca di San Marino (posizione non più ricoperta da tempo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Conti correnti, costi aumentati del 23% con una spesa media di 100 euro all’anno: l’analisi di BankitaliaSecondo i dati di Bankitalia, i costi dei conti correnti sono cresciuti del 23%, con una spesa media superiore a 100 euro all'anno. Leggi anche: Come Ryanair avrebbe ostacolato le agenzie di viaggio, due anni di pratiche sotto accusa: multa dall’Antitrust di 255 milioni di euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa ex direttore di una filiale di San Marino; Truffa a Messina, sequestrati 1,3 milioni a due consulenti finanziari: rendimenti promessi, soldi spariti; Affare criptovalute, ma era una truffa: spariti 300mila euro; Bastoni e quell’allegra plusvalenza Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nulla. Un milione di euro spariti dalle casse del Seminario Scrosoppi di UdineIndagini in corso sulla gestione pre 2022. A farle partire l'ex arcivescovo Mazzocato. Non coinvolti comparto formativo e Seminario interdiocesano ... rainews.it Che fine ha fatto l’Alfa Romeo da 30 milioni sparita da un box a Napoli? L’indagine della Procura di Milano e l’appello dei proprietari: Centomila euro a chi ce la ...Uno dei 18 esemplari esistenti della 33 Stradale è svanito nel nulla. I magistrati indagano per estorsione e falso. Sotto la lente finisce il gestore del garage, ma le ruote del bolide portano in Fr ... ilgiorno.it I CASTING Conosciamo meglio GiambattiSta, Michela Venturini, Samuele Mazza e Red Monkeys, ascoltiamo le loro canzoni e riviviamo le emozioni delle audizioni. Dreaming San Marino Song Contest - facebook.com facebook Le "Vibes" di #Sanremo2026 in onda su San Marino Rtv | Dalla città dei fiori, durante il festival, torna il salotto di Vittoriana Abate, insieme a uno show itinerante con Annamaria Fittipaldi e Federico Fashion Style x.com