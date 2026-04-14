Xi Jinping enuncia quattro principi per la pace in Medio Oriente

Il presidente cinese ha annunciato oggi quattro principi per la pace in Medio Oriente. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico e riguarda le linee guida proposte dalla Cina per una risoluzione pacifica della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui principi, ma l’intervento si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici internazionali per promuovere stabilità e dialogo. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi analisti e media globali.

Roma, 14 apr. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha indicato oggi quattro principi per favorire la pace e la stabilità in Medio Oriente nel colloquio avuto a Pechino con il principe ereditario di Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed, mettendo l’accento su coesistenza pacifica, rispetto della sovranità, tutela del diritto internazionale e coordinamento tra sviluppo e sicurezza. Secondo Xi, il primo punto è la necessità di “attenersi al principio della coesistenza pacifica”. Il leader cinese ha osservato che i Paesi del Medio Oriente e del Golfo sono “vicini che non possono essere spostati” e ha sostenuto che occorre incoraggiare il miglioramento delle relazioni regionali per costruire una struttura di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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