Firenze si prepara a vivere il 153esimo Carnevale di Viareggio, che partirà ufficialmente domenica 1° febbraio alle 15. I carri sfileranno lungo i viali a mare, portando in strada figure di Putin, Trump e Xi Jinping, tra coriandoli, colori e simboli di pace. Le sfilate continuano anche nei fine settimana successivi, con repliche previste fino al 21 febbraio. La festa si presenta come un’occasione per riflettere sui grandi temi internazionali attraverso l’arte della satira.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Sarà un’edizione nel segno della pace e del colore. Sta per iniziare il 153esimo Carnevale di Viareggio, che si aprirà domenica 1° febbraio alle 15 sui viali a mare, con repliche sabato 7 e giovedì 12 alle 17; domenica 15 e martedì 17 alle 15; sabato 21 alle 17. Un programma come sempre estremamente ricco, presentato ieri pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, dal presidente della Toscana, Eugenio Giani; insieme all’assessora alla cultura, Cristina Manetti; al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro; alla presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Marialina Marcucci e all’assessora alla cultura viareggina Elisabetta Matteucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Carnevale di Viareggio del 2026 si apre con uno spettacolo tra satira e colori.

Vladimir Putin e Xi Jinping, nei loro discorsi di fine anno, hanno ribadito posizioni ferme su Ucraina e Taiwan.

